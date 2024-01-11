المصرف المركزي الكوري يثبت أسعار الفائدة

(MENAFN
) اليوم الخميس بتاريخ 11 يناير، أعلن مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الكوري قراره بالحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية للبلاد عند 3.5 بالمئة، وهو القرار الثامن على التوالي الذي يبقي فيه السعر دون تغيير, ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف متزايدة بشأن انتعاش الاقتصاد الوطني، الذي كان أبطأ مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى المخاوف من التضخم المعتدل الذي يتباطأ بوتيرة أقل مما كان متوقعًا.
كما تتوافق حركة البنك المركزي الأخيرة مع موقفه الثابت بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر القليلة الماضية, وتحديدًا، منذ فبراير من العام السابق، واختار البنك المركزي الكوري الحفاظ على أسعار الفائدة في شهري أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر, هذا التوجه الثابت يأتي بعد فترة زاد فيها البنك أسعار الفائدة سبع مرات متتالية، بدءًا من أبريل 2022 حتى يناير 2023.
كذلك قدم المشهد الاقتصادي في كوريا الجنوبية صورة مختلطة، حيث أظهر بعض القطاعات علامات تحسن بينما تباطأت الأخرى, وعلى وجه الخصوص، أظهر قطاع التصدير للبلاد علامات تعافي، مما يوفر شيئًا من التفاؤل بشأن المرونة الاقتصادية. ومع ذلك، تم التعويض عن هذا التطور الإيجابي بأنماط الإنفاق الاستهلاكي البطيء، الذي لم يحقق الزخم المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، تواصل البلاد مع ضغوط التضخم الهادئة، مما يعقد المشهد الاقتصادي.
في حين شهد معدل نمو كوريا الجنوبية تباطؤًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة, على وجه التحديد، نما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الفترة الأخيرة، وهو ما يتوافق مع التوقعات المركزية, ويمثل هذا المعدل انخفاضًا مقارنة بالنمو الذي سجلته الاقتصادات في السنوات السابقة، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022 و4.1 بالمئة في 2021, وبالتالي، يبرز قرار البنك المركزي الكوري بالحفاظ على أسعار الفائدة استراتيجيته الحذرة في التعامل مع البيئة الاقتصادية المعقدة المميزة بنمو مكتوم وتحديات تضخم مستمرة.
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