تقرير: 50 ألف امرأة حامل يجابهن ويلات الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- تُعاني قرابة 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، من نقص في الغذاء والماء وغياب المأوى المستقر والآمن، علاوة على صعوبة الحصول على رعاية ما قبل الولادة وبعدها، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن من بين أكثر من 180 امرأة تلد يوميًا، من المرجح أن تواجه 15% منهنَ مضاعفات، في ظل عدم الحصول على خدمات الطوارئ المناسبة للتوليد وللأطفال، وفي الوقت ذاته، يلوح في الأفق، خطر الإصابة أو الموت بسبب التفجيرات والعمليات العسكرية، وكذلك الصدمات العاطفية التي لا يمكن تصورها.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قوله: "غزة أصبحت ببساطة غير صالحة للسكن، حيث تعاني النساء والأطفال من وطأة هذه المأساة.. والفرصة الوحيدة أمامهم ليعيشوا حياة صحية خالية من العواقب التي تدوم مدى الحياة، هي أن يتوقف القتال الآن، وأن تتم استعادة الخدمات الصحية وإعادة بنائها على الفور؛ وهو الاحتمال الذي يصبح أكثر صعوبة وبعيد المنال كلما طال أمد الحرب".

ومن المرجح أن يؤدي تزايد ندرة الغذاء وسوء التغذية في غزة، نتيجة للهجوم الحالي، إلى مضاعفات، بحسب التقرير.

ووفقًا لليونيسف، فإن النساء الحوامل اللاتي يعانين من سوء التغذية، يواجهن خطرًا متزايدًا للإصابة بتسمم الحمل والنزيف وفقر الدم والوفاة، كما يمكن أن تحدث حالات ولادة جنين ميت، وقد يتأثر الأطفال بانخفاض الوزن عند الولادة والهزال وتأخر النمو.

واستشهد التقرير بقصة الأم الحامل، الطبيبة آية خريس، التي انقطع اتصالها بكافة أشكال المتابعة الطبية للحوامل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الدكتورة خريس اضطرت هي وعائلتها إلى مغادرة المنزل، والتنقل خمس مرات، هربًا من القصف المستمر، وأحيانًا كانوا يقطعون عدة أميال سيرًا على الأقدام.

وعندما تحدثت الصحيفة مع الدكتورة خريس في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت تقيم في منزل زوجة أخيها في جنوب غزة، وهي حامل في الأسبوع 32، وتنام على مرتبة رقيقة مباشرة على الأرض، وتتقاسم المنزل مع 74 شخصًا من 11 عائلة؛ ويفتقرون إلى الماء والغذاء الكافي والأدوية والكهرباء وأدوات النظافة الأساسية.

وشدد التقرير على حاجة الدكتورة خريس والحوامل الأخريات في غزة إلى إنهاء القتال حتى يتمكنَ من الولادة بأمان، مؤكدًا الحاجة إلى وضع حد للدمار الذي يؤثر على كل جيل وُلد ونشأ خلال أشهر الحرب الثلاثة الماضية.