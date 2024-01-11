الحرب على غزة تدخل يومها الــ97... الاحتلال ينفذ 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب على غزة يومها الـ97، وتزامن ذلك مع استشهاد نحو 200 فلسطيني في 14 مجزرة وثقتها وزارة الصحة في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وشددت قوات الاحتلال قصفها على المنطقتين الوسطى والجنوبية في غزة,
واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء ارتقوا وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غرب خان يونس.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محافظة رفح جنوب قطاع غزة، المكتظة بالنازحين من شمال ووسط القطاع وحتى من محافظة خان يونس المجاورة.
وباتت محافظة رفح، الملاذ الأخير للمواطنين في قطاع غزة، هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف، من الجو والبر والبحر، إلا أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا، لم تترك بقعة في القطاع "آمنة".
وقصف طيران الاحتلال منزلا، وأرضًا تؤوي نازحين شمال غرب رفح، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى. ووصل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار أربعة شهداء أطفال، بينهم رضيع.
وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الثوابتة شمال شرق رفح، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 23357 شهيدا، بالإضافة إلى 59410 جرحى.
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