بلينكن لكابينيت الحرب: التصور الإسرائيلي لمستقبل غزة يجب أن يتضمن حل الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف تقرير إسرائيلي عن اجتماعات "متوترة" عقدها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، برزت خلالها "الفجوة" بين تصور واشنطن وتل أبيب لمستقبل قطاع غزة، في "اليوم التالي" للحرب التي تنشها إسرائيل على القطاع من 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة بنيامين نتنياهو؛ وذكرت أن الاجتماعات التي أجراها بلينكن أظهرت العديد من المواضيع الخلافية، بما في ذلك خلال اجتماعه مع كابينيت الحرب، حيث طالب بدمج "حل الدولتين" بالرؤية الإسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب.

وقال بلينكن في اجتماعه مع المسؤولين في كابينيت الحرب، بحسب القناة 13، إنه "كما أن لديكم، أنتم الإسرائيليون تطلعات، الفلسطينيون لديهم تطلعات كذلك؛ عليكم قبول هذا الأمر"، فأجابه وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، أن 85% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون هجوم "طوفان الأقصى".

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إنه "يستدل من الرسائل التي مررها بلينكن خلال الاجتماعات أنه إذا لم تتعامل إسرائيل مع حل الدولتين كرؤية (مستقبلية لقطاع غزة)، فإنها لن تتقدم سياسيا، ولا حتى (في ملف التطبيع) مع السعودية".

كما شدد وزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، على أنه "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل"، وهنا أجابه ديرمر قائلا: "لم يتم القضاء على النازية أيضًا، لكن اليوم لا توجد أي دولة نازية، وهذا هو الهدف"، على حد تعبيره.

وعن مسألة التطبيع مع السعودية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن بلينكن قال للمسؤولين الإسرائيليين: "إذا كان هناك من يعتقد أن (ولي العهد السعودي، محمد) بن سلمان لا يتطلع للقيام بشيء بشأن القضية الفلسطينية، وسيكتفي ببعض الحلول التجميلية، فهو مخطئ. السعوديون غيروا نهجهم وباتوا يطالبون بإجراءات ملموسة".

وأضافت القناة أن بلينكن شدد على ضرورة ربط مسألة اليوم التالي بـ"رؤية سياسية، شيء يتعلق بحل الدولتين"، ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "الإدارة الأميركية تشعر أن نتنياهو يحاول غمغمة الكلام حول القضية الفلسطينية ويتحدث عن 'عملية لسنوات طويلة' حتى يتمكن من إقناع شركائه في الائتلاف أن ذلك لن يحدث".



