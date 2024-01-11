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5 إصابات بحادث تدهور مركبة على طريق إربد باتجاه عمان

1/11/2024 2:15:57 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية مع عدد من الحوادث والمخالفات خلال 24 ساعة الماضية، كان أبرزها حادث تدهور مركبة واصطدامها بعامود إنارة، على طريق إربد عمان عند مثلث المشيرفة، ونتج عنه 5 إصابات تم إسعافهم إلى مستشفى جرش الحكومي.

وبحسب التقرير المروي عبر أثير إذاعة الأمن العام الخميس، تم ضبط سائق مركبة غير مرخص على دوريات الحسا، وتم تسليمه إلى المركز الأمني، وكذلك ضبط مركبة تقود بسرعة 80-150 كلم دوريات على طريق الشونة الجنوبية باتجاه البحر الميت.

وبدوره قال مندوب إدارة السير المركزية، إنه و منذ ساعات الصباح الأولى تم تعزيز الرقابة المرورية في كافة المواقع في ظل ما تشهده المملكة من حالة لعدم الاستقرار الجوي وتساقط للأمطار وتشكل للضباب .

وأكد على ضرورة التزام السائقين بالمسرب والتقيذ بممرات وجسور المشاة عند عبور الشارع، مضيفاً بأن على سائقي الشاحنات ضرورة تثبيت الحمولة واستعمال الدرجة الأولى من الإضاءة عند تشكل الضباب .

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