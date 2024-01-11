الضباب في مناطق واسعة من عمان

(MENAFN
- Amman Net) شهدت معظم المناطق في العاصمة عمان صباح الخميس، لا سيما الشمالية والغربية، تشكلا للضباب مما تسبب بتدني مستوى الرؤية الأفقية أمام السائقين من 10 إلى 20 مترا في بعض الطرق.
وفي السياق حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
ويطرأ اليوم ، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وبدورها دعت الإدارات المرورية السائقين إلى ضرورة الابتعاد عن مشتتات التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف النقال، والعبث بأجهزة المركبة الداخلية، إضافة إلى تناول المشروبات والانشغال بالحديث مع الركاب.
وجددت التأكيد على ضرورة القيادة بسرعة تتناسب مع الظروف الجوية السائدة وحالة الطرق.
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