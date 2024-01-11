الضباب في مناطق واسعة من عمان

MENAFN - Amman Net) شهدت معظم المناطق في العاصمة عمان صباح الخميس، لا سيما الشمالية والغربية، تشكلا للضباب مما تسبب بتدني مستوى الرؤية الأفقية أمام السائقين من 10 إلى 20 مترا في بعض الطرق.

وفي السياق حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ اليوم ، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبدورها دعت الإدارات المرورية السائقين إلى ضرورة الابتعاد عن مشتتات التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف النقال، والعبث بأجهزة المركبة الداخلية، إضافة إلى تناول المشروبات والانشغال بالحديث مع الركاب.

وجددت التأكيد على ضرورة القيادة بسرعة تتناسب مع الظروف الجوية السائدة وحالة الطرق.