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شكر على تعازِ بوفاة والدة وزيرة التنمية

1/11/2024 2:15:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إليه راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، صدق الله العظيم.
الوكيل الإخباري- ترفع عشيرة بني مصطفى إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، أسمى آيات الشكر والامتنان، لمواساتنا وتفضلهم بتكليف معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، بتقديم واجب العزاء بفقيدتنا المرحومة الحاجة سميحة علي بني مصطفى والدة وزيرة التنمية الاجتماعية ، ما كان له أطيب الأثر في نفوسنا، والتخفيف من مصابنا الجلل.
كما يتقدمون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان لأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات ولكل من قدّم لنا التعازي والمواساة، سواء من شارك بتشييع الجثمان، او الحضور إلى بيت العزاء، او من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، ويخصون رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب احمد الصفدي ، ورؤساء الوزراء السابقين، وأعضاء مجالس الوزراء والأعيان والنواب الحاليين والسابقين، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وقادة وضباط الأجهزة الأمنية وأصحاب السعادة والعطوفة والشيوخ والوجهاء ، والسادة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة ، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، والأسرة الصحفية والإعلامية ، وكل من حضر من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة والأهل في محافظة جرش خاصة .
سائلين المولى عز وجل ان يمتع الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يجنبهم كل مكروه، ويجزيهم عنا خير الجزاء.
وإنا لله وإنا إليه راجعون




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