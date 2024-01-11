اصابات بحادث على طريق اربد عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع حادث تدهور واصطدام لعامود انارة مساء يوم أمس على طريق اربد- عمان وفقا لما افادت الدوريات الخارجية .
وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها تلقت بلاغاً في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم أمس بوقوع حادث تدهور واصطدام بعامود انارة على طريق اربد - عمان - مثلث المشيرفة - نتج عنه 5 اصابات تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي
واضافت الدوريات انها تعاملت مع مجموعة من المخالفات الخطرة خلال 24 ساعة ماضية ، كضبط مركبة تسير بسرعة 80-150 على طريق البحر الميت وضبط سائق غير مرخص في منطقة الحسا
ونوهت الدوريات الخارجية وادارة السير جميع السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي .
MENAFN11012024000208011052ID1107707708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.