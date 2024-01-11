Thursday, 11 January 2024 10:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

1/11/2024 2:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 2979.537 من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 336.735 .

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفعت أسعار البندورة بفارق 20 قرشاً للكيلو فيما انخفض سعر الزهرة بفارق 15 قرشاً للكيلو مقارنة بيوم أمس .

حيث بلغ سعر البندورة اليوم بين 10 و 20 قرشا للكيلو بينما بلغ سعر الزهرة بين 15 و25 قرشا للكيلو .

فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :




MENAFN11012024000208011052ID1107707705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث