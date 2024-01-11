أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 2979.537 من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 336.735 .
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفعت أسعار البندورة بفارق 20 قرشاً للكيلو فيما انخفض سعر الزهرة بفارق 15 قرشاً للكيلو مقارنة بيوم أمس .
حيث بلغ سعر البندورة اليوم بين 10 و 20 قرشا للكيلو بينما بلغ سعر الزهرة بين 15 و25 قرشا للكيلو .
فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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