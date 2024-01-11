ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، أكثر من 300 نقطة، فيما استقر سهم شركة بيونغ العملاقة على انخفاض، عند 227 دولارا للسهم الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء، 170 نقطة ليصل إلى 37695 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 111 نقطة ليصل إلى 14969 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 26 نقطة ليصل إلى 4783 نقطة، واستقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1970 نقطة.
وتراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 71 دولارا للبرميل الواحد.
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