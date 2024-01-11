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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

1/11/2024 2:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، أكثر من 300 نقطة، فيما استقر سهم شركة بيونغ العملاقة على انخفاض، عند 227 دولارا للسهم الواحد.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء، 170 نقطة ليصل إلى 37695 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 111 نقطة ليصل إلى 14969 نقطة.


وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 26 نقطة ليصل إلى 4783 نقطة، واستقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1970 نقطة.


وتراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 71 دولارا للبرميل الواحد.


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