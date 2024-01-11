هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة شرق سواحل عُمان

هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة شرق سواحل عُمان
التاريخ
1/11/2024 2:15:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية " إننا تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق سواحل عُمان."
وأضافت أن عُمان تحقق في الحادثة، مشيرة إلى أنها نصحت السفن بالحذر وإبلاغهم بأي نشاط مشبوه.
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