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وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

1/11/2024 2:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن تبلغ تكلفة الحج ضمن الفئة العادية للعام الحالي نحو 3200، وقد تزيد بشكل بسيط.
وقال الخلايلة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن الموسم المقبل للحج سيكون في نوع جديد ومميز من الخيم وهي تستخدم للمرة الأولى بالإضافة إلى خدمات التكييف المميزة بداخل هذه الخيم وخدمات طعام تشمل بوفيه مفتوح داخلها.
وتابع أن الأسعار بالمقارنة مع السنوات الماضية مرتفعة وأن الوزارة لا علاقة لها برفع الأسعار وإنما التكاليف ارتفعت علما بأن الوزارة تبحث عن أفضل الخدمات مقابل أسعار مناسبة للحجاج.
وأضاف أن الوزارة أنهت عملية استئجار مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنها قامت باستئجار مساكن ضمن فنادق تعادل 3 و4 نجوم وتبعد 1500 متر عن الحرم وفنادق أفضل قد تصل لفئة 5 نجوم وتبعد 2000 متر عن الحرم، كما تعاقدت مع مخيمات الحجاج في منى وعرفات بالإضافة للاتفاق على تقديم خدمات الإعاشة بالإضافة لتأمين وسائل النقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تهم الحجاج.
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الحجاج الأردنيين وتوفير أفضل الخدمات لهم وهو ما بدأت به مبكرا من خلال توقيع الاتفاقيات مع الشركات والجهات في الجانب السعودي حرصا منها على تجربة مميزة للحاج الأردني.
وبيّن الوزير أن عدد الحجاج العام الحالي من الأردن هو 8 آلاف حاج كما كان في العام الماضي، و4500 حاج من عرب 48 الذين يحجون عن طريق الأردن.

MENAFN11012024000208011052ID1107707701

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