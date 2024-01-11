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ضبط مركبة تسير بسرعة 150 كم بالحسا

1/11/2024 2:15:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبط سائق مركبة غير مرخص على دوريات الحسا، وتم تسليمه إلى المركز الأمني، وكذلك ضبط مركبة تقود بسرعة 80-150 كلم على طريق الشونة الجنوبية باتجاه البحر الميت.
وبدوره قال مندوب إدارة السير المركزية، إنه و منذ ساعات الصباح الأولى تم تعزيز الرقابة المرورية في كافة المواقع في ظل ما تشهده المملكة من حالة لعدم الاستقرار الجوي وتساقط للأمطار وتشكل للضباب .
واكد على ضرورة التزام السائقين بالمسرب وبممرات وجسور المشاة عند عبور الشارع، مضيفاً بأن على سائقي الشاحنات ضرورة تثبيت الحمولة واستعمال الدرجة الأولى من الإضاءة عند تشكل الضباب .




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