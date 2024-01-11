ضبط مركبة تسير بسرعة 150 كم بالحسا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبط سائق مركبة غير مرخص على دوريات الحسا، وتم تسليمه إلى المركز الأمني، وكذلك ضبط مركبة تقود بسرعة 80-150 كلم على طريق الشونة الجنوبية باتجاه البحر الميت.
وبدوره قال مندوب إدارة السير المركزية، إنه و منذ ساعات الصباح الأولى تم تعزيز الرقابة المرورية في كافة المواقع في ظل ما تشهده المملكة من حالة لعدم الاستقرار الجوي وتساقط للأمطار وتشكل للضباب .
واكد على ضرورة التزام السائقين بالمسرب وبممرات وجسور المشاة عند عبور الشارع، مضيفاً بأن على سائقي الشاحنات ضرورة تثبيت الحمولة واستعمال الدرجة الأولى من الإضاءة عند تشكل الضباب .
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