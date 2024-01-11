باحثة بجامعة الخليج العربي تكتشف تقنية الإزالة البيولوجية للكبريت من الوقود الأحفوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اكتشفت الباحثة بجامعة الخليج العربي سارة أحمد الخلف تقنية الإزالة البيولوجية للكبريت من الوقود الأحفوري منذ عدة عقود بطريقة آمنة بيئيا واقتصادية لم يتم تطبيقها في الصناعة سابقاً على الرغم من العديد من الأبحاث على مر الثلاثة عقود الماضية بسبب قصور في فهم عميق لآليات الأيض والوظائف الحيوية في البكتيريا التي تقوم بنزع الكبريت من الوقود.

واستخدمت الباحثة في أطروحة الدكتوراه في التقنية الحيوية البيئة والتي عنونتها بـ " الكشف عن الجينات الغير مرتبطة بألية 4S والتي تنتج عوامل خاصة وأساسية للإزالة البيولوجية للكبريت من الوقود الأحفوري"تقنية الطفرات العشوائية في بكتيريا Rhodococcus qingshengii IGTS8

لتحديد الجينات وأليات الأيض التي يمكن أن تؤثر في قدرة هذه البكتيريا على إزالة الكبريت، حيث تم انتاج مجموعة من السلالات المتحولة بلغ عددها 16000 سلالة.

وقالت الخلف التي اشرف على دراستها الدكتور وائل أحمد المسلماني، أن بعض فحص هذه السلالات في وسط غذائي يحتوي على مركب داي بنزوثيوفين كمصدر للكبريت تبين أن تسعة سلالات متحولة تنمو بشكل مختلف عن السلالة الأم، موضحة أن هذه السلالات نمت أيضًا بشكل يختلف عن السلالة الأم في وسط عذائي يحتوي على كبريتات المغنيسيوم أو خليط من كبريتات الماغنيسيوم وداي بنزوثيوفين.

وأشارت إلى أنه تبين وجود إختلاف في طريقة النمو بين هذه السلالات المتحولة وأثبتت القياسات أن هذه السلالات تنتج وتستهلك كميات مختلفة من الكبريتات الغير عضوية، كما تبين من تحليل الفصل الغازي وطيف الكتلة أن هذه السلالات إستهلكت كميات مختلفة من داى بنزوثيوفين وأنتجت ثنائي هيدروكسي بايفينل, المنتج النهائي لمسار 4S لإزالة الكبريت.

وأضافت: "مع ذلك كان معدل إزالة الكبريت منخفض جدا مقارنة بالمعدل المقابل في السلالة الأم، وتم استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل لتحديد الجينات التي تم إحداث طفرات عشوائية بها في السلالات المتحولة حيث تم إنتاج جزء من الحمض النووي فريد وحصري للسلالة المتحولة رقم 8018 ، والذي بلغ طوله خمسة الاف من القواعد المزدوجة، وقد تم تحديد جزء من هذه القواعد حيث أوضحت التحليل ان الطفرة العشوائية حدثت في مجموعة جينات خاصة ببروتينات افتراضية و ليس معروف وظيفتها.

وأكدت ان هذه النتائج توضح أهمية تقنية التطفير العشوائية كأداة فعالة في دراسة الأنظمة البيولوجية في بكتيريا إزالة الكبريت، إذ انه من الواضح أيضا أن السلالات المتحورة التي تم دراستها تحتوي على طفرات عشوائية في جينات مختلفة قد تؤثر على نمط إزالة الكبريت بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن الجينات المتطفرة قد تنتمي إلى أنماط وظائف حيوية وآليات أيض مختلفة.