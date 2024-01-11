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‏الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد المباني بمنطقة هورة عالي

1/11/2024 2:11:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‏الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد المباني بمنطقة هورة عالي، و إخلاء قاطنيه احترازياً دون وقوع إصابات، والبحث جار لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

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