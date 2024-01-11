‏الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد المباني بمنطقة هورة عالي

الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد المباني بمنطقة هورة عالي
التاريخ
1/11/2024 2:11:32 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد المباني بمنطقة هورة عالي، و إخلاء قاطنيه احترازياً دون وقوع إصابات، والبحث جار لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
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