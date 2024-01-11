قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخميها
التاريخ
1/11/2024 1:13:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم ومدينة جنين.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم ومدينة جنين، وانتشرت في عدد من شوارعها.
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