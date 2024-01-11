الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم
التاريخ
1/11/2024 1:13:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أمير حنون وعماد نجار عقب مداهمة منازل ذويهما في البلدة.
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