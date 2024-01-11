Thursday, 11 January 2024 10:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضباب كثيف وانعدام للرؤية في عمان - صور وفيديو

1/11/2024 1:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تأثرت طرق العاصمة عمان صباح اليوم بضباب كثيف، مما أدى إلى انعدام الرؤية على نطاق واسع تزامناً مع تأثر المملكة بمنخفض جوي .
وقد وثقت صور ومقاطع فيديو الضباب الكثيف الذي غطى جميع طرق العاصمة صباح اليوم .
ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم مع هطول زخات مطرية في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية
وحذرت الأرصاد في نشرتها اليومية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين باخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي وأكدت على ضرورة التأني أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوي، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرا على الأقدام.

















MENAFN11012024000208011052ID1107707607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث