مجلس النواب الأمريكي يصدر توصية بإدانة نجل بايدن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافقت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي يقودهما جمهوريون، على قرار يتضمن توصية بإدانة، هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بتهمة "ازدراء الكونغرس" بعد تخلفه عن حضور استدعاء.وتضمنت قرارات من لجنتي الرقابة والسلطة القضائية لتوصية بإدانة هانتر بايدن بـ"الازدراء"، بعد أن تم استدعاؤه للشهادة ضمن تحقيق تقوده اللجنتان في قضية عزل بايدن، إلا أنه تخلف عن الحضور، وذلك بعد ساعات من زيارته بشكل مفاجئ للكابيتول هيل.وأثار دخول هانتر، لاجتماع لجنة الرقابة مشهدا مضطربا داخل الغرفة وخارجها، حيث ناقش المشرعون ما يجب فعله.



وتوجهت النائب الجمهورية، نانسي ميس، لهنتر بايدن قائلة: "أنت مثال لامتياز الرجل الأبيض.. لقد دخلت إلى (اجتماع) لجنة الرقابة. وبصقت في وجوهنا متجاهلا أمر استدعاء من الكونغرس للشهادة. من ماذا أنت خائف؟ ألست رجلا".



وحسب شبكة CNN فإن هانتر جلس في الاجتماع لنحو 10 دقائق قبل مغادرته.



يذكر أن هذا التصويت لا يعتبر إدانة لهانتر بايدن من مجلس النواب، وما إذا سيتم تحويله لمكتب المدعي العام، إذ لا يزال القرار يحتاج إلى عرضه على كامل المجلس للتصويت عليه.



ويزعم الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب أن بايدن وعائلته استفادوا بشكل غير لائق من القرارات التي شارك فيها، الرئيس بايدن، في أثناء عمله نائبا للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017. ويركز تحقيقهم بشكل وثيق على المعاملات التجارية لهانتر بايدن.

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