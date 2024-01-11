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الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

1/11/2024 1:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب عالمياً، اليوم الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم، ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2028.78 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2033.00 دولارا.


وهبط مؤشر الدولار 0.1 % متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.


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