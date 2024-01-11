الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب عالمياً، اليوم الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم، ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2028.78 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2033.00 دولارا.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 % متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
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