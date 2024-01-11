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الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم

1/11/2024 1:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الدولار في آسيا، اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.


وقفز البتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.


ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع العملة 70 بالمئة منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.


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