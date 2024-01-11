الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الدولار في آسيا، اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
وقفز البتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.
ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع العملة 70 بالمئة منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.
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