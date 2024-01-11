كفانا حروباً .. رئيس أذربيجان متفائل بتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا

اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء أنّ "الشروط تهيّأت" لتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا، جارة بلاده وعدوّتها الرئيسية، مؤكّداً أنه لا يريد "حرباً جديدة" بين البلدين.

وقال علييف في مقابلة تلفزيونية إنّ "الأهمّ اليوم هو أنّ ظروفاً حقيقية لتوقيع معاهدة سلام قد تأمّنت".

وأضاف "لهذا السبب ينبغي علينا أن نعمل بجدّ على النص".

لكنّ هذا التفاؤل يتعارض مع الحذر الذي يبديه المراقبون بشأن مدى التقدّم المحرز بين البلدين القوقازيين في المحادثات الجارية بينهما، مؤكّدين أنّ خلافات كثيرة ما زالت تباعد بينهما.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين، الأولى في تسعينات القرن الماضي والثانية في 2020، وكان السبب في كلا هذين النزاعين هو السيطرة على جيب ناغورني قره باغ الذي استعادته قوات باكو أخيراً في سبتمبر الفائت.

وفي ديسمبر، أجرت الدولتان عملية تبادل سجناء اعتُبرت بمثابة اختراق دبلوماسي وأحيت الآمال بإمكان إبرام اتفاق سلام.

لكنّ التوتّرات لا تزال مرتفعة والحوادث المسلّحة تقع باستمرار على الحدود بين البلدين.

وفي مقابلته قال علييف إنّ "متأكّد من أنه لن تكون هناك حرب جديدة" مع أرمينيا.

وأضاف "سأبذل كلّ ما في وسعي لمنع ذلك. كفانا، كفانا حروباً".

لكنّ الرئيس الأذربيجاني اتّهم باريس التي توترت علاقتها مع باكو بأنّها "السبب في تدهور الوضع في القوقاز".

وعلييف الذي يأخذ على باريس دعمها ليريفان جدّد في المقابلة القول إنّ فرنسا "تجهّز (أرمينيا) لحرب جديدة" من خلال تزويدها بالسلاح.

وفي وقت سابق الأربعاء، طلبت أذربيجان من فرنسا عدم "التدخّل" في شؤونها الداخلية بعد إعلان باكو توقيف مواطن فرنسي بشبهة التجسّس.





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