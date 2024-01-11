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علي النعيمي يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني في طهران

1/11/2024 1:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس في العاصمة الإيرانية طهران.

حضر اللقاء، سعادة مروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سيف محمد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، خاصة على صعيد القضية الفلسطينية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.


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