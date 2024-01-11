الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم في أمريكا وبتكوين ترتفع

انخفض الدولار في آسيا اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وقفزت عملة بتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع العملة 70 بالمئة منذ منتصف أكتوبر.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، إلا أن التحركات ظلت ضمن نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة عند الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0979 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2767 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 102.23.

وبعد مكاسب حادة أمس الأربعاء، انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 145.39 ينا.

وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.





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