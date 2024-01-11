ترينا سولار تحصل على جائزة مميزة تقديراً لدورها الرائد في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة

(MENAFN
- Fekra Communications) كشفت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، عن حصولها على إحدى جوائز مشاريع المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة من بلومبيرغ جرين بعد إدراجها ضمن قائمة بلومبيرغ جرين لأفضل 50 مشروعاً في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وذلك تكريماً لأدائها الاستثنائي في تعزيز التنمية المستدامة. ويسلط هذا الإنجاز الضوء مجدداً على مكانة ترينا سولار الرائدة في قطاع الطاقة الشمسية.
وأجرت بلومبيرغ جرين تقييماً على مدى ستة أشهر اختارت خلاله 50 شركة متميزة اعتماداً على بيانات مؤشر المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة من بلومبيرج والنصائح المقدمة من الخبراء العالميين.
وأثنت لجنة الخبراء على أداء ترينا سولار الاستثنائي في المجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة، حيث أشار تقرير الشركة للاستدامة لعام 2022، والمعروف ببياناته الدقيقة حول مؤشرات الأداء الرئيسية، إلى دور ترينا سولار الرائد في القطاع فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وتؤكد ترينا سولار التزامها بالتنمية المستدامة، مع تركيز قوي على الممارسات التي تحد من الانبعاثات الكربونية. كما تعزز الشركة الإدارة المستدامة خلال كامل دورة حياة وحداتها الشمسية، إلى جانب تعاونها مع شركائها في سلسلة التوريد لمتابعة مواد التغليف وإعادة تدويرها بشكل فعال، حيث حققت معدل استرداد بنسبة 80% في عام 2022، وهي أول شركة في قطاع الطاقة الكهروضوئية التي تحصل على تقدير كل من مؤسسة أندر رايترز لابوراتوريز وإعلان المنتج البيئي في إيطاليا.
وحصلت سلسلة وحدات فيرتكس من ترينا سولار في عام 2022 على شهادة البصمة الكربونية وعلى شهادة تقييم دورة الحياة من مؤسسة تي يو في راينلاند. كما حصلت مؤخراً كل من وحدات فيرتكس إن باستطاعة 700 واط الرائدة في القطاع، والتي تتميز بتأثير منخفض على الاحتباس الحراري بما يعادل 13.2 جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ كيلو واط ساعي؛ ووحدات فيرتكس إن 610 واط وفيرتكس 670 واط على شهادات المنتج البيئي المقدمة من يو إل سوليوشنز، بالإضافة إلى شهادة إعلان المنتج البيئي المسجل في إيطاليا. وتجاوزت الشحنات التراكمية لترينا سولار من وحدات الطاقة الكهروضوئية 170 جيجاوات بحلول الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يعادل زرع أكثر من 12.5 مليار شجرة حول العالم.
وحصلت ترينا سولار على العديد من الجوائز المرموقة بفضل ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما في ذلك جائزة رواد الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة 60 السنوية للتميز في المسؤولية البيئية، وجائزة كلايمت سولفر التي يقدمها صندوق الطبيعة العالمي، وجائزة أفضل 50 مؤسسة صناعية للتنمية المستدامة من قبل مجلة فوربس الصين، وجائزة الشركة الرائدة في الحد من الانبعاثات الكربونية من غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين. كما تم الاعتراف بالشركة بوصفها نموذجاً يحتذى به من قبل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إدراجها ضمن قائمة أفضل 50 شركة مبتكرة في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة من مجلة فوربس الصين.
وتواصل الشركة مهمتها بتوفير الطاقة الشمسية للجميع، فضلاً عن تعزيز التنمية الخضراء والمستدامة والعمل مع الشركاء للتحول إلى نظام الطاقة الجديد من أجل مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.
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