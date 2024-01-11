سلسلة محاضرات جورجتاون في قطر عن فلسطين تناقش الوضع في غزة باعتبارها مركز الصراع

(MENAFN
- BLJ Worldwide) ضمن مساعيها المتواصلة لإثراء المشاركة الأكاديمية والخطاب العام حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدأت جامعة جورجتاون في قطر سلسلة بعنوان "متحدثين عن فلسطين" لهذا العام بمحاضرة عامة معمّقة للمؤرخ والمحلل طارق بقعوني.
يشغل بعقوني منصب رئيس مجلس الإدارة لشبكة السياسات الفلسطينية، وقد عمل سابقًا مع مجموعة الأزمات الدولية في رام الله، وله كتاب بعنوان "احتواء حماس: صعود المقاومة الفلسطينية وترويضها".
وفي حوار مميّز أجراه معه الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، تحدّث بقعوني عن أحدى القضايا الأكثر إلحاحًا وهي "حرب إسرائيل على الفلسطينيين: بؤرتها غزة”.
وفي معرض تقديمه للجلسة، قال الدكتور المصري: "من دواعي سرورنا استضافة الباحث والمحلل والمفكر طارق بقعوني، في أول فعالية مفتوحة للجمهور لهذا العام. وهو يتميّز بالإقناع والإبداع، وبطريقة واقعية للغاية في تفسيره للقضايا المعقّدة."
وبالاعتماد على معلومات وحقائق من أبحاثه الأكاديمية وكتاباته الغزيرة حول هذا الجزء من فلسطين، استعرض بقعوني التاريخ المعقد لقطاع غزة، وهو القطاع الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترًا مربعًا، ضمن السياق الأوسع للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال. كما تحدّث باستفاضة عن الحراك التاريخي والسياسي لحركة حماس في غزة، مقدمًا منظورًا متعمقا لسياق يمتد عبر العقود الأخيرة وحتى اليوم.
وقال بقعوني: "لقد درست الوضع في قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي كثيرٍ من الأحيان، يُنظر إلى غزة على أنها تقع إلى حد ما على أطراف أرض فلسطين التاريخية، وذلك في وعي الكثيرين من الفلسطينيين وأغلب العالم الغربي وحتى المنطقة. ولكن قراءتي لغزة تضعها في قلب الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي. لا توجد طريقة بالنسبة لنا لفهم المشروع الصهيوني وما يحاول فعله بالفلسطينيين دون فهم قطاع غزة والواقع الذي يعاني منه".
وتابع قوله: "هناك تاريخ طويل من محاولات عزل قطاع غزة وتهدئته وتدميره، لأن غزة هي مركز المقاومة الفلسطينية، لأن واقع غزة أمر أساسي لفهم ما هي فلسطين. ولا أرى أي شكل من أشكال التحرر أو إنهاء الاحتلال دون إزالة الظلم عن غزة."
جديرٌ بالذكر أن سلسلة محاضرات "متحدثين عن فلسطين" بجامعة جورجتاون في قطر، والتي بدأها الأساتذة المشاركون عبد الله العريان، وكارين فالتر، والأستاذة المساعدة الزائرة نادية سبيتي، تمثّل جزءًا من مشروع أكبر لجامعة جورجتاون في قطر. يهدف هذا المشروع إلى تقديم منبرٍ للحوار وتحليل القضايا التاريخية والمعاصرة التي تواجه فلسطين. تضمنت السلسلة المفتوحة للجمهور طوال عام 2023 مساهمات من باحثين وخبراء وممارسين دوليين رفيعي المستوى، مما ساعد على تعزيز الخطاب النقدي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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