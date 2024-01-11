Thursday, 11 January 2024 10:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 قتيلاً في بابوا غينيا الجديدة وسط أعمال نهب إثر إضراب للشرطة

1/11/2024 12:24:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت هيئة البث الأسترالية إيه.بي.سي اليوم الخميس أن 15 شخصا قتلوا في أعمال نهب وحرائق متعمدة واسعة النطاق في بابوا غينيا الجديدة، فيما دعا رئيس وزراء الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي إلى الهدوء بعد يوم من الاحتجاجات.

ونقلت الهيئة عن تحديث للشرطة أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في أعمال شغب بالعاصمة بورت مورزبي بينما قُتل سبعة آخرون في لاي بشمال البلاد.

وتسببت احتجاجات للشرطة والقطاع العام أمس ضد خفض للأجور في حالة من الفوضى. وقال مسؤولون إن الخفض حدث نتيجة خطأ إداري. وأظهرت لقطات تلفزيونية الآلاف في شوارع بورت مورزبي يحمل كثيرون منهم ما يبدو أنها بضائع منهوبة وسط تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن التوترات هدأت في العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن كانبيرا لم تتلق أي طلبات للمساعدة من جانب بابوا غينيا الجديدة التي تدعمها بانتظام في مجال الأمن.

وأضربت الشرطة صباح أمس الأربعاء بعد اكتشاف خفض في الرواتب.

ونشرت الحكومة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنفي فيها فرض ضريبة جديدة على الشرطة، وتعهد مارابي بإصلاح أي خطأ إداري تسبب في نقص الأجور.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107707303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث