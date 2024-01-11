15 قتيلاً في بابوا غينيا الجديدة وسط أعمال نهب إثر إضراب للشرطة

ذكرت هيئة البث الأسترالية إيه.بي.سي اليوم الخميس أن 15 شخصا قتلوا في أعمال نهب وحرائق متعمدة واسعة النطاق في بابوا غينيا الجديدة، فيما دعا رئيس وزراء الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي إلى الهدوء بعد يوم من الاحتجاجات.

ونقلت الهيئة عن تحديث للشرطة أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في أعمال شغب بالعاصمة بورت مورزبي بينما قُتل سبعة آخرون في لاي بشمال البلاد.

وتسببت احتجاجات للشرطة والقطاع العام أمس ضد خفض للأجور في حالة من الفوضى. وقال مسؤولون إن الخفض حدث نتيجة خطأ إداري. وأظهرت لقطات تلفزيونية الآلاف في شوارع بورت مورزبي يحمل كثيرون منهم ما يبدو أنها بضائع منهوبة وسط تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن التوترات هدأت في العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن كانبيرا لم تتلق أي طلبات للمساعدة من جانب بابوا غينيا الجديدة التي تدعمها بانتظام في مجال الأمن.

وأضربت الشرطة صباح أمس الأربعاء بعد اكتشاف خفض في الرواتب.

ونشرت الحكومة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنفي فيها فرض ضريبة جديدة على الشرطة، وتعهد مارابي بإصلاح أي خطأ إداري تسبب في نقص الأجور.





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