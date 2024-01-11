ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع الذهب اليوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.22 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولارا.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولارا للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولارات، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولارا.
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