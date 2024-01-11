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ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

1/11/2024 12:24:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع الذهب اليوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.22 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولارا للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولارات، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولارا.


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