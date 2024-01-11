لأول مرة... رصد إنفلونزا الطيور في ثدييات قرب القارة القطبية الجنوبية

أكد علماء بريطانيون اليوم الخميس أنهم اكتشفوا إنفلونزا الطيور، في ثدييات بالقرب من القارة القطبية الجنوبية لأول مرة. وتم اكتشاف الفيروس في حيوانات "أفيال البحر" و"فقمات الفراء"، حسبما أعلنت وكالة صحة الحيوان والنبات التابعة لحكومة المملكة المتحدة في لندن. كما تم اكتشاف الفيروس في النوارس الدومينيكية ونوارس قطبية جنوبية.

ومن المحتمل أن يكون الفيروس قد دخل عن طريق الطيور المهاجرة من أمريكا الجنوبية وانتشر منذ ذلك الحين إلى الفقمة وأنواع الطيور الأخرى في الجزيرة.

وقالت لورا سينكلير ويليس، الرئيس التنفيذي لحكومة ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش إن "انتقال وانتشار هذا المرض هو في المقام الأول ظاهرة طبيعية، ونحن نواصل التأكيد على أهمية الأمن البيولوجي الدقيق من قبل جميع أولئك الذين يدخلون ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش".

وحذر إيان براون، مدير وكالة صحة الحيوان والنبات من أن "إتش 5 إن 1" يعرض النظام البيئي الدقيق والفريد من نوعه في أنتاركتيكا للخطر. ويشكل انتشار إنفلونزا الطيور في المنطقة خطرا على أعداد كبيرة من الطيور البحرية والثدييات البحرية.





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