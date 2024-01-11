Thursday, 11 January 2024 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأول مرة... رصد إنفلونزا الطيور في ثدييات قرب القارة القطبية الجنوبية

1/11/2024 12:24:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد علماء بريطانيون اليوم الخميس أنهم اكتشفوا إنفلونزا الطيور، في ثدييات بالقرب من القارة القطبية الجنوبية لأول مرة. وتم اكتشاف الفيروس في حيوانات "أفيال البحر" و"فقمات الفراء"، حسبما أعلنت وكالة صحة الحيوان والنبات التابعة لحكومة المملكة المتحدة في لندن. كما تم اكتشاف الفيروس في النوارس الدومينيكية ونوارس قطبية جنوبية.

ومن المحتمل أن يكون الفيروس قد دخل عن طريق الطيور المهاجرة من أمريكا الجنوبية وانتشر منذ ذلك الحين إلى الفقمة وأنواع الطيور الأخرى في الجزيرة.

وقالت لورا سينكلير ويليس، الرئيس التنفيذي لحكومة ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش إن "انتقال وانتشار هذا المرض هو في المقام الأول ظاهرة طبيعية، ونحن نواصل التأكيد على أهمية الأمن البيولوجي الدقيق من قبل جميع أولئك الذين يدخلون ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش".

وحذر إيان براون، مدير وكالة صحة الحيوان والنبات من أن "إتش 5 إن 1" يعرض النظام البيئي الدقيق والفريد من نوعه في أنتاركتيكا للخطر. ويشكل انتشار إنفلونزا الطيور في المنطقة خطرا على أعداد كبيرة من الطيور البحرية والثدييات البحرية.


تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107707301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث