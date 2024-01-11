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ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

1/11/2024 12:24:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02.02 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.

وكتب محللو آي.جي جروب في مذكرة إن العوامل التي تضغط في الاتجاه الهبوطي، بما في ذلك ارتفاع المخزونات وزيادة الإنتاج، تقابلها عوامل مثل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وقالوا إنهم يتوقعون رؤية أسعار تتراوح بين 67 و77 دولارا خلال المدى القريب.

وشن الحوثيون في اليمن أمس الأربعاء أكبر هجوم لهم حتى الآن على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر. ولوحت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما ستتخذان المزيد من التدابير إذا استمرت الهجمات. وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري للضربات.

كما زادت كثافة الضربات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة ووسطه أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الجمارك الصينية بيانات التجارة لشهر ديسمبر غدا الجمعة، ما سيوفر صورة للطلب الإجمالي للعام بأكمله في أكبر مشتر للنفط في العالم.


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