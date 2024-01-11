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انسحاب كريس كريستي المرشح الجمهوري المناهض لترامب من السباق الرئاسي

1/11/2024 12:24:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن كريس كريستي، المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المناهض علانية للرئيس السابق دونالد ترامب، انسحابه من السباق الرئاسي في ظلّ شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي.

وأتت هذه الخطوة قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.

وتدشّن هذه الانتخابات سباقاً جمهورياً يطغى عليه الرئيس السابق.

وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير "سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة".

وكريستي (61 عاماً)، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كان من مؤيّدي ترامب لكنّه أصبح من أشدّ منتقديه الجمهوريين.

ويتّهم كريستي الرئيس السابق بأنه أناني ويفتقر للنزاهة.


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