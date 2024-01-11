مقتل 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في قطاع غزة

قتل أربعة مسعفين في غارة جوية إسرائيلية على سيارة إسعاف في قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. وكتب الهلال الأحمر على منصة إكس، تويتر سابقا، أن المسعفين تعرضوا للقصف أثناء نقل الجرحى في دير البلح في القسم الأوسط من الشريط الساحلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في التقرير.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الأربعاء، أن ما مجموعه 13 شخصا قتلوا في هجوم على مبنى سكني مجاور لمستشفى الأقصى في دير البلح، بينهم المسعفون الأربعة.

واتهم مكتب حقوق الإنسان إسرائيل بتعريض المدنيين للخطر من خلال حث سكان أجزاء أخرى من قطاع غزة على الفرار إلى دير البلح بينما استمرت الغارات الجوية على المدينة. وفي الأيام الـ 10 الماضية، قتل أكثر من 40 فلسطينيا في أربع هجمات في المنطقة.

وقيدت الهجمات الإسرائيلية بشدة العمل في مستشفى الأقصى في دير البلح، وهو المستشفى الوحيد العامل في الجزء الأوسط من قطاع غزة.

ولجأ آلاف النازحين داخليا إلى المستشفى. وتتهم إسرائيل حماس بإساءة استخدام المستشفيات وسيارات الإسعاف "لأغراض إرهابية". وتنفي حماس ذلك.

ووفقا لسلطة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، قتل أكثر من 23 ألفا و350 شخصا في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

ولا يمكن حاليا التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ولكن الأمم المتحدة تقول إن أرقام وزارة الصحة في غزة ذات مصداقية بشكل عام.





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