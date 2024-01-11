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ماذا يحدث لصحتك عند إدراج بذور الشيا في نظامك الغذائي؟

1/11/2024 12:24:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بذور الشيا هي حبة قديمة تحظى بشعبية كبيرة في النظام الغذائي الحديث في مختلف البلدان، حيث تعتبر الشيا مصدرًا ممتازًا للأوميجا 3 الدهنية لأنها تحتوي على نسبة أعلى من حمض ألفا لينولينيك.

وفقًا للتقارير، تم ربط أحماض أوميغا 3 الدهنية بعدد كبير من الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان، وتحتوي بذور الشيا أيضًا على 30 و40 غرامًا من الألياف الغذائية. ووفقا لجمعية الحمية الأمريكية، أثبتت الألياف الغذائية فوائدها في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

بذور الشيا موطنها الأصلي المكسيك وغواتيمالا ووفقًا لموقع WebMD، فإن البذور لها استخدامات طبية عديدة.

الفوائد الصحية لبذور الشيا

محاربة الجذور الحرة
تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بالجذور الحرة. وتشمل هذه المشكلات الصحية القلب والدماغ والسرطان.

صحة القلب
بذور الشيا غنية بالكيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية، مثل مشاكل القلب. كما سبق أن ذكرنا، فإن البذور غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض ضغط الدم في الجسم.

تحسين مستويات السكر في الدم
وفقًا لبعض الدراسات، يساعد محتوى الألياف في بذور الشيا على تقليل مقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم في الجسم. ليس هذا فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في الجسم.

يقلل الالتهاب
وفقًا لموقع WebMD، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان، لكن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا قد تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم.

تحافظ على الوزن الصحي
وفقًا للتقارير، تحتوي أونصة واحدة من بذور الشيا على 39% من كمية الألياف اليومية الموصى بها. نظرًا لأن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البذور تمتص الماء، فإنها تميل إلى التوسع في المعدة ما يجعلك تشعر في النهاية بالشبع.

مفيدة لصحة العظام
وبصرف النظر عن العناصر الغذائية الأخرى، تحتوي بذور الشيا أيضًا على المغنيسيوم والفوسفور اللذين يعتبران ضروريين جدًا لصحة العظام والعضلات وعمل الأعصاب.


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