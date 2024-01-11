ابن طوق: حملة «أجمل شتاء في العالم» تعزز موقع الإمارات الريادي على خريطة السفر والسياحة العالمية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن النسخة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تسهم في إبراز المعالم السياحية والتجارب الشتوية التي تتميز بها الإمارات، وكذلك التراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الساحرة والخلابة.

وأضاف أن الحملة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتعزز من الموقع الريادي للدولة على خريطة السفر والسياحة العالمية.

وتقام حملة "أجمل شتاء في العالم"، خلال الفترة من 9 يناير حتى 20 فبراير 2024، تحت شعار "قصص لا تنسى"، وتأتي ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ديسمبر 2020، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية.

وتهدف النسخة الجديدة من الحملة، إلى تنشيط السياحة الداخلية واجتذاب السياح من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بشتاء الإمارات، وكل مقومات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها لقضاء أوقات مميزة، تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز في الدولة، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من الأنشطة، وصناعة أجمل الذكريات.

وتستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة، والسياح القادمين من باقي دول العالم، حيث تتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي، للترويج لأهدافها والتعريف بأبرز الأماكن السياحية لفصل الشتاء في الدولة، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة والأنشطة الترفيهية وأفضل المغامرات في الإمارات السبع.

يُذكر أن النسخة الثالثة من الحملة قد روجت لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في إمارات الدولة كافة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20%، مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم.

وفي سياق آخر أكد معاليه أن القطاع السياحي الإماراتي، يواصل أداءه الاستثنائي في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل، والتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

وقال معاليه إن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بنسبة نمو 27%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى 20.2 مليون نزيل خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 12%ـ مقارنةً مع الفترة نفسها من 2022، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

وأوضح أن هذه المؤشرات تسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية "نحن الإمارات 2031"، برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.







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