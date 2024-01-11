ترامب: سوق الأسهم ستنهار إذا لم أفز في الانتخابات

توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس حدوث انهيار في سوق الأسهم إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن سوق الأسهم ترتفع لأنني أتقدم على (الرئيس جو) بايدن في جميع استطلاعات الرأي".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك انهيار إذا لم أفز".





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