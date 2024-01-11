ترامب: سوق الأسهم ستنهار إذا لم أفز في الانتخابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس حدوث انهيار في سوق الأسهم إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال ترامب خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن سوق الأسهم ترتفع لأنني أتقدم على (الرئيس جو) بايدن في جميع استطلاعات الرأي".
وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك انهيار إذا لم أفز".
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