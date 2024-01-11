Thursday, 11 January 2024 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب: سوق الأسهم ستنهار إذا لم أفز في الانتخابات

1/11/2024 12:24:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس حدوث انهيار في سوق الأسهم إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن سوق الأسهم ترتفع لأنني أتقدم على (الرئيس جو) بايدن في جميع استطلاعات الرأي".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك انهيار إذا لم أفز".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107707295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث