Thursday, 11 January 2024 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تقتحم غرب رام الله

1/11/2024 12:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله.


وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة من جهة شارع القدس متجهة إلى منطقة سطح مرحبا.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث اعتقلت الشاب أحمد سنيف، ووزعت منشورات تهديد للفلسطينيين.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر رأفت عبده (37 عاما) من منزله.


MENAFN11012024000208011052ID1107707249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث