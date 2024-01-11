قوات الاحتلال تقتحم غرب رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة من جهة شارع القدس متجهة إلى منطقة سطح مرحبا.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث اعتقلت الشاب أحمد سنيف، ووزعت منشورات تهديد للفلسطينيين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر رأفت عبده (37 عاما) من منزله.
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