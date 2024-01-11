هطولات غزيرة يصحبها الرعد تشهدها المملكة اليوم - تحذيرات

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وحذرت الأرصاد في نشرتها اليومية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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