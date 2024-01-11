هطولات غزيرة يصحبها الرعد تشهدها المملكة اليوم - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.



وحذرت الأرصاد في نشرتها اليومية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.