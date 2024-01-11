Thursday, 11 January 2024 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في قصف منزل بخان يونس

1/11/2024 12:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وقالت مصادر إن 7 شهداء ارتقوا وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غرب خان يونس.


MENAFN11012024000208011052ID1107707246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث