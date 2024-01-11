7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في قصف منزل بخان يونس

7 شهداء وأكثر من 20 مصابا في قصف منزل بخان يونس
التاريخ
1/11/2024 12:14:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر إن 7 شهداء ارتقوا وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غرب خان يونس.
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