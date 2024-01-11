ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى سنغافورة ويلتقي الرئيس السنغافوري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الخميس، زيارة عمل إلى سنغافورة ترافقه فيها سمو الأميرة رجوة الحسين.



ويلتقي سموه خلال الزيارة، التي تستمر يومين، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وعددا من كبار المسؤولين وقادة أعمال سنغافوريين.



ويرعى سمو ولي العهد إطلاق فعاليتي منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، والمعرض الأردني في حدائق الخليج (جاردنز باي ذا بي) في سنغافورة.



ويرافق سموه في الزيارة التي ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة، وفد وزاري.

