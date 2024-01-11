الحوارات: مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم صفعة لتل أبيب والسياسة الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن مثول إسرائيل اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، صفعة لكل من روج بأن إسرائيل دولة ديمقراطية ولتل أبيب والسياسة الأمريكية.



وأضاف الحوارات في حديث لـ "الوكيل الاخباري" أن محاكمة إسرائيل بالمحكمة الدولية يشوه صورتها أمام العالم ومكانتها التي حصلت عليها بدعم أمريكي وغربي، متأملاً أن تنجح جنوب إفريقيا بالقضية مما يعود على الشعب الفلسطيني بنتائج كبيرة .



وأكد أنه بدأ من الآن النظر الى إسرائيل بأنها دولة خارجة عن القانون وتمارس الابادة الجماعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتطور الأمر إلى مطالبة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة .



ولفت أنه عندما يتم النظر بالقضية يكون من حق المحكمة الطلب من اسرائيل وقف الحرب فورا ووقف الإبادة الجماعية في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.



يشار الى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أقرت عام 1949 ردا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.



ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على "تفسير أو تطبيق أو احترام" القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.



وقالت جنوب أفريقيا إنها "تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة".

