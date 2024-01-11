ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية الخميس، مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.
صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.
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