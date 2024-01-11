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ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

1/11/2024 12:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية الخميس، مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.
صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولار للبرميل.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.


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