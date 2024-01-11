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جماعة أنصار الله تعليقا على قرار مجلس الأمن: لعبة سياسية

1/11/2024 12:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان هجمات الجماعة ضد السفن في البحر الأحمر، ووصفته بـ "اللعبة السياسية".


وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "نحيط علماً شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".


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