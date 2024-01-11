جماعة أنصار الله تعليقا على قرار مجلس الأمن: لعبة سياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان هجمات الجماعة ضد السفن في البحر الأحمر، ووصفته بـ "اللعبة السياسية".
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "نحيط علماً شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
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