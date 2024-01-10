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الاتحاد الافريقي لكرة القدم يختار المغرب لتنظيم كأس امم افريقيا للصالات

1/10/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 10 - 1 (كونا) -- اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الاربعاء عن اختيار المغرب لتنظيم كأس امم افريقيا للصالات والتي ستجري في شهر ابريل المقبل.
وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان ان الاتحاد الافريقي منح المغرب شرف تنظيم هذه الكأس المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة الصالات والمقررة في اوزبكستان عام 2024.
وأشار البيان الى أن المنتخبات التي ستحتل المراتب الثلاثة الأولى في كأس افريقيا ستتأهل الى كأس العالم.
يذكر ان المغرب اختير ايضا لتنظيم كأس امم افريقيا لكرة القدم في عام 2025 كما سيحتضن نهائيات كأس العالم عام 2030 بالشراكة مع البرتغال واسبانيا. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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