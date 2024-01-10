الاتحاد الافريقي لكرة القدم يختار المغرب لتنظيم كأس امم افريقيا للصالات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 10 - 1 (كونا) -- اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الاربعاء عن اختيار المغرب لتنظيم كأس امم افريقيا للصالات والتي ستجري في شهر ابريل المقبل.
وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان ان الاتحاد الافريقي منح المغرب شرف تنظيم هذه الكأس المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة الصالات والمقررة في اوزبكستان عام 2024.
وأشار البيان الى أن المنتخبات التي ستحتل المراتب الثلاثة الأولى في كأس افريقيا ستتأهل الى كأس العالم.
يذكر ان المغرب اختير ايضا لتنظيم كأس امم افريقيا لكرة القدم في عام 2025 كما سيحتضن نهائيات كأس العالم عام 2030 بالشراكة مع البرتغال واسبانيا. (النهاية)
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