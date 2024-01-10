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رئيس مجلس الشورى الإيراني يدعو إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة فورا

1/10/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 10 - 1 (كونا) -- دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة فورا.
وقال قاليباف في كلمة ألقاها خلال الإجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الأسيوية في طهران "نواجه الآن محرقة حقيقية في غزة ما يتطلب من جميع الدول والشعوب العمل على إنهاء هذا الوضع اللاإنساني والمخزي".
وشدد على أن الوقف الفوري للعداون الإسرائيلي وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ورفع الحصار بشكل كامل ومنع التهجير "أهم أربع أولويات للدول تجاه فلسطين".
وجدد قاليباف دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني المشروع لمقاومة الاحتلال والانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوقه الإنسانية والتصدي للظلم والعدوان.
وقال قاليباف إن مستقبل فلسطين يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني بنفسه ولا يحق لأي طرف أن يتخذ قرارات نيابة عنه مضيفا أن "أي خطة سياسية تتعلق بمستقبل غزة يجب أن تتم برأي سكانها".
وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران اليوم اجتماعين الأول هو الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والثاني هو الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية.
وضم الاجتماعان برلمانيين من 26 دولة إسلامية وآسيوية بينها دولة الكويت.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي في الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية إضافة إلى رئيس الوفد النائب الدكتور حمد المطر عضوي الشعبة النائبين داود معرفي وشعيب شعبان.
كما يشارك وفد آخر من الشعبة البرلمانية في الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي برئاسة أمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد المهان وأمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد وعضو الشعبة النائب فهد بن جامع. (النهاية)

م و / ه س ص



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