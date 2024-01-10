رئيس مجلس الشورى الإيراني يدعو إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 10 - 1 (كونا) -- دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة فورا.
وقال قاليباف في كلمة ألقاها خلال الإجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الأسيوية في طهران "نواجه الآن محرقة حقيقية في غزة ما يتطلب من جميع الدول والشعوب العمل على إنهاء هذا الوضع اللاإنساني والمخزي".
وشدد على أن الوقف الفوري للعداون الإسرائيلي وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ورفع الحصار بشكل كامل ومنع التهجير "أهم أربع أولويات للدول تجاه فلسطين".
وجدد قاليباف دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني المشروع لمقاومة الاحتلال والانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوقه الإنسانية والتصدي للظلم والعدوان.
وقال قاليباف إن مستقبل فلسطين يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني بنفسه ولا يحق لأي طرف أن يتخذ قرارات نيابة عنه مضيفا أن "أي خطة سياسية تتعلق بمستقبل غزة يجب أن تتم برأي سكانها".
وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران اليوم اجتماعين الأول هو الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والثاني هو الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية.
وضم الاجتماعان برلمانيين من 26 دولة إسلامية وآسيوية بينها دولة الكويت.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي في الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية إضافة إلى رئيس الوفد النائب الدكتور حمد المطر عضوي الشعبة النائبين داود معرفي وشعيب شعبان.
كما يشارك وفد آخر من الشعبة البرلمانية في الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي برئاسة أمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد المهان وأمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد وعضو الشعبة النائب فهد بن جامع. (النهاية)
م و / ه س ص
MENAFN10012024000071011013ID1107707201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.