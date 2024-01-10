إندونيسيا تطلق مشروع إنشاء جدار بحري عملاق لإنقاذ العاصمة من الغرق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت اندونيسيا اليوم الأربعاء عن إطلاق مشروع بناء جدار بحري عملاق في أحدث إجراء لمنع العاصمة جاكرتا من الغرق بمعدل أسرع.
وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في اندونيسيا إيرلانجا هارتارتو في حفل إطلاق المشروع والذي نقلته وكالة الأنباء الاندونيسية إنه مشروع استراتيجي وطني مشيرا الى أنه بناء للدراسات التي أجرتها وزارته فإن هناك ثلاث مراحل تطويرية للمشروع تمتد إلى ما بعد عام 2040.
وأوضح هارتارتو أن المرحلتين الأوليين للمشروع ستركزان على بناء الجدار البحري بمفهوم السد المفتوح على الجانبين الغربي والشرقي من ساحل العاصمة وأنهما تتطلبان تمويلا بقيمة 1ر164 تريليون روبية اندونيسية (5ر10 مليار دولار أمريكي) فيما لم يذكر حجم الأموال المطلوبة للمرحلة الثالثة.
وذكر أن الدافع لإعادة فكرة تنفيذ المشروع يأتي متوافقا مع البيانات التي تشير إلى غرق العاصمة بما يصل إلى 25 سنتيمترا سنويا بينما يرتفع فيضان المد والجزر بما يصل إلى 200 سنتيمتر سنويا ما يعني أن التقديرات تشير إلى أن الفيضانات في جاكرتا التي تتسبب في خسائر تبلغ 1ر2 تريليون روبية سنويا (نحو 125 مليون دولار أمريكي) يمكن أن ترتفع إلى 10 تريليون روبية سنويا (610 ملايين دولار أمريكي) في العقد المقبل.
من جهته قال وزير الدفاع الاندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يقود استطلاعات الناخبين للانتخابات الرئاسية عند إطلاق خطة الجدار البحري "المشكلة التي تواجه هذا الجدار هي أنه يحتاج إلى نحو 40 عاما حتى يكتمل والمشكلة هي ما إذا كان القادة السياسيون لديهم نفس التركيز والتفكير والقدرة على رؤية المشروع".
يذكر أن إندونيسيا ستنتخب رئيسا جديدا في 14 فبراير القادم ولا يعرف ما إذا كان خليفة الرئيس الحالي جوكو ويدودو سيتابع مشاريعه الضخمة للبنية التحتية بما في ذلك مشروع الجدار البحري الذي ظل فكرة مطروحة لأكثر من عقد من الزمن.
وقد شهدت جاكرتا وهي موطن لأكثر من 10 ملايين شخص انخفاضا بعدد السكان في بعض المناطق بما يصل إلى 4 ملايين شخص في الفترة من 1997 الى 2005 حيث يتوقع خبراء أن ثلث العاصمة قد يغرق بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. (النهاية)
ع ا ب / ر ج
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