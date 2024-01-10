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إندونيسيا تطلق مشروع إنشاء جدار بحري عملاق لإنقاذ العاصمة من الغرق

1/10/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت اندونيسيا اليوم الأربعاء عن إطلاق مشروع بناء جدار بحري عملاق في أحدث إجراء لمنع العاصمة جاكرتا من الغرق بمعدل أسرع.
وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في اندونيسيا إيرلانجا هارتارتو في حفل إطلاق المشروع والذي نقلته وكالة الأنباء الاندونيسية إنه مشروع استراتيجي وطني مشيرا الى أنه بناء للدراسات التي أجرتها وزارته فإن هناك ثلاث مراحل تطويرية للمشروع تمتد إلى ما بعد عام 2040.
وأوضح هارتارتو أن المرحلتين الأوليين للمشروع ستركزان على بناء الجدار البحري بمفهوم السد المفتوح على الجانبين الغربي والشرقي من ساحل العاصمة وأنهما تتطلبان تمويلا بقيمة 1ر164 تريليون روبية اندونيسية (5ر10 مليار دولار أمريكي) فيما لم يذكر حجم الأموال المطلوبة للمرحلة الثالثة.
وذكر أن الدافع لإعادة فكرة تنفيذ المشروع يأتي متوافقا مع البيانات التي تشير إلى غرق العاصمة بما يصل إلى 25 سنتيمترا سنويا بينما يرتفع فيضان المد والجزر بما يصل إلى 200 سنتيمتر سنويا ما يعني أن التقديرات تشير إلى أن الفيضانات في جاكرتا التي تتسبب في خسائر تبلغ 1ر2 تريليون روبية سنويا (نحو 125 مليون دولار أمريكي) يمكن أن ترتفع إلى 10 تريليون روبية سنويا (610 ملايين دولار أمريكي) في العقد المقبل.
من جهته قال وزير الدفاع الاندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يقود استطلاعات الناخبين للانتخابات الرئاسية عند إطلاق خطة الجدار البحري "المشكلة التي تواجه هذا الجدار هي أنه يحتاج إلى نحو 40 عاما حتى يكتمل والمشكلة هي ما إذا كان القادة السياسيون لديهم نفس التركيز والتفكير والقدرة على رؤية المشروع".
يذكر أن إندونيسيا ستنتخب رئيسا جديدا في 14 فبراير القادم ولا يعرف ما إذا كان خليفة الرئيس الحالي جوكو ويدودو سيتابع مشاريعه الضخمة للبنية التحتية بما في ذلك مشروع الجدار البحري الذي ظل فكرة مطروحة لأكثر من عقد من الزمن.
وقد شهدت جاكرتا وهي موطن لأكثر من 10 ملايين شخص انخفاضا بعدد السكان في بعض المناطق بما يصل إلى 4 ملايين شخص في الفترة من 1997 الى 2005 حيث يتوقع خبراء أن ثلث العاصمة قد يغرق بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. (النهاية)

ع ا ب / ر ج



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