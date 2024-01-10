لجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي تطالب بوقف العدوان على غزة فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 10 - 1 - (كونا) -- طالب الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بالوقف الفوري لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران أن "الكيان الصهيوني يعارض أي وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى في حين يواصل جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين العزل".
وطالب البيان المؤسسات والمنظمات القانونية الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية بإحالة مرتكبي جرائم الكيان الصهيوني في غزة إلى الجهات الدولية.
وأكد البيان أن قضية فلسطين "القضية الأساسية للأمة الإسلامية" ودعا إلى "إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وأعرب المشاركون عن قلقهم من امتداد الحرب إلى خارج حدود فلسطين المحتلة بسبب الأعمال التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي محذرين من أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار غير مسبوق في العالم الإسلامي".
ودعا البيان جميع الشعوب والحكومات الإسلامية إلى دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة بشتى الطرق المادية والدبلوماسية والسياسية إلى جانب الدعوة لتنسيق الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية خاصة الأدوية والغذاء والمياه والوقود إلى غزة.
وأشار البيان ضرورة بذل كل المساعي لوقف أي مخططات ومشاريع لضم اراض في الضفة الغربية من قبل الكيان وتفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية التي تعد بمثابة بناء استيطاني غير قانوني.
كما رفض البيان عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
وشكر البيان دولة جنوب إفريقيا على رفعها دعوى قضائية على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران اليوم اجتماعين الأول هو الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والثاني هو الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية.
وضم الاجتماعان برلمانيين من 26 دولة إسلامية وآسيوية بينها دولة الكويت.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب رئيس الوفد أمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد المهان كلا من أمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد وعضو الشعبة النائب فهد بن جامع.
كما ضم وفد الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي في الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية إضافة إلى رئيس الوفد النائب الدكتور حمد المطر عضوي الشعبة النائبين داود معرفي وشعيب شعبان. (النهاية)
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