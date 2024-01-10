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لجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي تطالب بوقف العدوان على غزة فورا

1/10/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 10 - 1 - (كونا) -- طالب الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بالوقف الفوري لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران أن "الكيان الصهيوني يعارض أي وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى في حين يواصل جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين العزل".
وطالب البيان المؤسسات والمنظمات القانونية الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية بإحالة مرتكبي جرائم الكيان الصهيوني في غزة إلى الجهات الدولية.
وأكد البيان أن قضية فلسطين "القضية الأساسية للأمة الإسلامية" ودعا إلى "إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وأعرب المشاركون عن قلقهم من امتداد الحرب إلى خارج حدود فلسطين المحتلة بسبب الأعمال التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي محذرين من أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار غير مسبوق في العالم الإسلامي".
ودعا البيان جميع الشعوب والحكومات الإسلامية إلى دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة بشتى الطرق المادية والدبلوماسية والسياسية إلى جانب الدعوة لتنسيق الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية خاصة الأدوية والغذاء والمياه والوقود إلى غزة.
وأشار البيان ضرورة بذل كل المساعي لوقف أي مخططات ومشاريع لضم اراض في الضفة الغربية من قبل الكيان وتفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية التي تعد بمثابة بناء استيطاني غير قانوني.
كما رفض البيان عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
وشكر البيان دولة جنوب إفريقيا على رفعها دعوى قضائية على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران اليوم اجتماعين الأول هو الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والثاني هو الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية.
وضم الاجتماعان برلمانيين من 26 دولة إسلامية وآسيوية بينها دولة الكويت.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب رئيس الوفد أمين سر الشعبة النائب الدكتور محمد المهان كلا من أمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد وعضو الشعبة النائب فهد بن جامع.
كما ضم وفد الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي في الاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانات الآسيوية إضافة إلى رئيس الوفد النائب الدكتور حمد المطر عضوي الشعبة النائبين داود معرفي وشعيب شعبان. (النهاية)

م و / ه س ص



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