ايطاليا تؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة احتلال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 10 - 1 (كونا) -- أكدت ايطاليا اليوم الأربعاء رفضها محاولات كيان الاحتلال الاسرائيلي إجبار أهالي غزة لمغادرة القطاع تحت العدوان الوحشي وكذلك رفض فكرة إعادة الاحتلال العسكري للقطاع معلنة انخراطها في جهود دبلوماسية دولية لمنع اتساع الحرب.
جاء ذلك في سياق رد لوزير الخارجية أنطونيو تاياني خلال جلسة احاطة أمام مجلس النواب الايطالي بشأن الملفات الدولية من الحرب على غزة وأزمة الملاحة في البحر الأحمر الى تجديد الدعم العسكري لأوكرانيا في اطار تولي ايطاليا رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي7) لعام 2024.
وأوضح تاياني ان الحكومة الايطالية "تقول لا للتهجير القسري لسكان غزة ولا لإعادة الاحتلال الإسرائيلي وفي المقابل نعم لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لادارة القطاع وكذلك نعم لإشراك الدول العربية ونعم لحل الدولتين الذي يمثل الرد الأمثل على العنف غير المقبول من جانب (حماس)".
وكشف عن عزمه القيام قريبا بجولة جديدة في المنطقة "حيث اننا ومنذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر كنا على اتصال دائم مع الدول الحليفة في إطار السعي لعمل دبلوماسي منسق بأهداف واضحة ضد اتساع الصراع".
وأضاف "إننا نتشاطر مع زملائنا في (جي7) الحاجة الى بذل جهد مشترك بهدف الخروج من المرحلة العسكرية والحد من الضحايا المدنيين وعمل كل ما يمكن لتجنب مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة".
وفي سياق متصل عبر تاياني عن "القلق الكبير الذي تثيره هجمات الحوثيين في البحر الأحمر" مشيرا الى أن "انخفاض التدفقات التجارية يضر أيضا بالموانئ الايطالية".
وختم قائلا "إننا نمضي قدما بعمل دبلوماسي في كافة الاتجاهات لاستتباب أمن الملاحة كما نشارك في التفكير بكيفية تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر" مذكرا بانضمام ايطاليا للادانة التي قادتها الولايات المتحدة كما "كفلنا الدعم للمهمة العسكرية بوضع إحدى فرقاطاتنا" في المنطقة. (النهاية)
م ن / ر ج
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