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ايطاليا تؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة احتلال غزة

1/10/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 10 - 1 (كونا) -- أكدت ايطاليا اليوم الأربعاء رفضها محاولات كيان الاحتلال الاسرائيلي إجبار أهالي غزة لمغادرة القطاع تحت العدوان الوحشي وكذلك رفض فكرة إعادة الاحتلال العسكري للقطاع معلنة انخراطها في جهود دبلوماسية دولية لمنع اتساع الحرب.
جاء ذلك في سياق رد لوزير الخارجية أنطونيو تاياني خلال جلسة احاطة أمام مجلس النواب الايطالي بشأن الملفات الدولية من الحرب على غزة وأزمة الملاحة في البحر الأحمر الى تجديد الدعم العسكري لأوكرانيا في اطار تولي ايطاليا رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي7) لعام 2024.
وأوضح تاياني ان الحكومة الايطالية "تقول لا للتهجير القسري لسكان غزة ولا لإعادة الاحتلال الإسرائيلي وفي المقابل نعم لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لادارة القطاع وكذلك نعم لإشراك الدول العربية ونعم لحل الدولتين الذي يمثل الرد الأمثل على العنف غير المقبول من جانب (حماس)".
وكشف عن عزمه القيام قريبا بجولة جديدة في المنطقة "حيث اننا ومنذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر كنا على اتصال دائم مع الدول الحليفة في إطار السعي لعمل دبلوماسي منسق بأهداف واضحة ضد اتساع الصراع".
وأضاف "إننا نتشاطر مع زملائنا في (جي7) الحاجة الى بذل جهد مشترك بهدف الخروج من المرحلة العسكرية والحد من الضحايا المدنيين وعمل كل ما يمكن لتجنب مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة".
وفي سياق متصل عبر تاياني عن "القلق الكبير الذي تثيره هجمات الحوثيين في البحر الأحمر" مشيرا الى أن "انخفاض التدفقات التجارية يضر أيضا بالموانئ الايطالية".
وختم قائلا "إننا نمضي قدما بعمل دبلوماسي في كافة الاتجاهات لاستتباب أمن الملاحة كما نشارك في التفكير بكيفية تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر" مذكرا بانضمام ايطاليا للادانة التي قادتها الولايات المتحدة كما "كفلنا الدعم للمهمة العسكرية بوضع إحدى فرقاطاتنا" في المنطقة. (النهاية)

م ن / ر ج



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