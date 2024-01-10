(ريال مدريد) يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه على (أتلتيكو مدريد)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 1 (كونا) -- تمكن فريق (ريال مدريد) من الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره (أتلتيكو مدريد) اليوم الأربعاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب (الأول بارك) في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية.
واستطاع لاعب (أتلتيكو) ماريو هيرموسو تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة فيما سجل هدف التعادل ل(ريال) المدافع الألماني انطونيو روديغر في الدقيقة 20 قبل أن يعزز زميله الفرنسي فيرلان ميندي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 29.
لكن النجم الفرنسي انطوان غريزمان تمكن من تسجيل هدف التعادل ل(أتلتيكو) في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وفي الشوط الثاني استطاع (أتلتيكو) التقدم بالنتيجة من خلال تسجيل روديغر الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 78 فيما أحرز نجم ريال مدريد دانيال كارفاخال الهدف الثالث والتعادل لفريقه في الدقيقة 85 ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الشوط الأضافي الثاني تمكن (ريال مدريد) من التقدم في الدقيقة 116 عن طريق هدف ثان بالخطأ في المباراة وهذه المرة عبر مدافع (أتلتيكو) المونتينيغري ستيفان سافيتش ثم وفي الوقت المحتسب بدلا عن ضائع نجح براهيم دياز ومن هجمة مرتدة في إحراز الهدف الخامس والأخير لفريقه.
وسينتظر (ريال مدريد) الفائز من مباراة (برشلونة) و(أوساسونا) التي ستقام غدا الخميس لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد القادم لتحديد بطل السوبر الإسباني لهذا الموسم. (النهاية)
ع ش / ر ج
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