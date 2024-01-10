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(ريال مدريد) يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه على (أتلتيكو مدريد)

1/10/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 1 (كونا) -- تمكن فريق (ريال مدريد) من الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره (أتلتيكو مدريد) اليوم الأربعاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب (الأول بارك) في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية.
واستطاع لاعب (أتلتيكو) ماريو هيرموسو تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة فيما سجل هدف التعادل ل(ريال) المدافع الألماني انطونيو روديغر في الدقيقة 20 قبل أن يعزز زميله الفرنسي فيرلان ميندي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 29.
لكن النجم الفرنسي انطوان غريزمان تمكن من تسجيل هدف التعادل ل(أتلتيكو) في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وفي الشوط الثاني استطاع (أتلتيكو) التقدم بالنتيجة من خلال تسجيل روديغر الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 78 فيما أحرز نجم ريال مدريد دانيال كارفاخال الهدف الثالث والتعادل لفريقه في الدقيقة 85 ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الشوط الأضافي الثاني تمكن (ريال مدريد) من التقدم في الدقيقة 116 عن طريق هدف ثان بالخطأ في المباراة وهذه المرة عبر مدافع (أتلتيكو) المونتينيغري ستيفان سافيتش ثم وفي الوقت المحتسب بدلا عن ضائع نجح براهيم دياز ومن هجمة مرتدة في إحراز الهدف الخامس والأخير لفريقه.
وسينتظر (ريال مدريد) الفائز من مباراة (برشلونة) و(أوساسونا) التي ستقام غدا الخميس لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد القادم لتحديد بطل السوبر الإسباني لهذا الموسم. (النهاية)

ع ش / ر ج



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