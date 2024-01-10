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وزير الخارجية الأمريكي: مملكة البحرين حليف مهم وحاسم للولايات المتحدة

1/10/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاربعاء ان مملكة البحرين حليف مهم وحاسم لبلاده مشيرا الى انها تستضيف الأسطول (الأمريكي).
واعرب بلينكن في تصريح لوسائل الإعلام قبيل مغادرته مملكة البحرين عن شكره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة على الاستقبال والمحادثات التي وصفها ب"الجيدة للغاية".
واضاف "لقد تركز اهتمامنا على التأكد من أن الصراع الدائر الآن في غزة لن يمتد إلى أماكن أخرى مشيرا الى انه "كان هذا هو محور تركيزنا منذ 7 أكتوبر الماضي ولا يزال الى اليوم".
وقال ان "هذا يجعل من المهم بشكل خاص أن نرد عندما نرى شيئا يحدث مثل الاعتداءات من جانب الحوثيين والتي لا تزال تتكرر وتستهدف الشحن في البحر الأحمر" لافتا الى انه "قد وقعت مئات الهجمات منذ نوفمبر على الشحن في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 40 دولة مرتبطة بسفن مع 40 دولة مختلفة".
واشار الى انه "قد حدث أكبر هجوم – بالطائرات بدون طيار وبالصواريخ – بالأمس فقط وقد ساعدت إيران هذه الهجمات وشجعتها بتوفير التكنولوجيا والمعدات والاستخبارات والمعلومات وهي تؤثر بشكل فعلي على حياة الناس".
ورأى "أننا نتحدث عن مفاهيم مثل حرية الملاحة وأهمية التمسك بها وأنا أعلم أن هذا يمكن أن يبدو مجردا بعض الشيء لكنه يعني شيئا حقيقيا جدا في حياة الناس".
واوضح ان "ما حدث بسبب هذه الهجمات الحوثية ضد الشحن التجاري هو أن آلاف السفن اضطرت إلى تحويل مسارها واتخاذ طرق أطول ودفع مبالغ أكبر مقابل التأمين وهذا يترجم إلى ارتفاع الأسعار على الناس مقابل كل شيء من الوقود إلى الأدوية إلى الغذاء فضلا عن تعيطل سلاسل التوريد وبالتالي يكون له تأثير حقيقي على الناس في جميع أنحاء العالم بحياتهم اليومية".
ولفت الى "اننا نعرف كل شيء عن الرهائن في غزة في حين أن الحوثيين أخذوا أكثر من 25 رهينة من السفن التي احتجزوها منذ هذا الخريف لذلك كل هذا اقتضى منا الرد".
وتابع قائلا "لقد شكلنا تحالف عملية (حارس الازدهار) مع أكثر من 20 دولة بما في ذلك البحرين لبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على حرية الملاحة وحرية الشحن في البحر الأحمر".
وذكر أن "الواقع هو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – وهما الدولتان المشاركتان في تحالف (حارس الازدهار) استجابتا بفعالية للهجمات التي وقعت بالأمس فقط ولدينا أيضا نحو 20 دولة تضافرت وأوضحت أنه إذا استمرت هذه الهجمات كما كانت بالأمس فستكون لها عواقب".
وقال بلينكن "مرة أخرى هذا يمثل تهديدا واضحا لمصالح الدول حول العالم ومن المهم أن يتكاتف المجتمع الدولي ويستجيب لذلك".
وكشف عن "أننا تحدثنا أيضا هنا في البحرين بالطبع عن الصراع في غزة وناقشنا الجهود الجارية لمحاولة التأكد من أن المدنيين يتمتعون بحماية أفضل وأننا نحصل على المساعدة الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إليها وفي الوقت نفسه التأكد من أن إسرائيل يمكن أن تنجح في ضمان قدر استطاعتها أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".
وختم بلينكن تصريحه بالقول "ركزنا أيضا على اليوم التالي لهذا الصراع في غزة وعلى العمل المهم الذي يجب القيام به لمساعدة غزة في الوقوف على قدميها مرة أخرى إضافة إلى الجهود التي من الواضح أن الدول في جميع أنحاء المنطقة مستعدة لبذلها بناء على الرحلة التي قمنا بها هذا الأسبوع لجمع الدول معا ودمج المنطقة والقيام بذلك بطريقة توفر لإسرائيل الأمن وتوفر أيضا مسارا للفلسطينيين يفضي إلى دولة خاصة بهم". (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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