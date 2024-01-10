وزير الخارجية الأمريكي: مملكة البحرين حليف مهم وحاسم للولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاربعاء ان مملكة البحرين حليف مهم وحاسم لبلاده مشيرا الى انها تستضيف الأسطول (الأمريكي).
واعرب بلينكن في تصريح لوسائل الإعلام قبيل مغادرته مملكة البحرين عن شكره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة على الاستقبال والمحادثات التي وصفها ب"الجيدة للغاية".
واضاف "لقد تركز اهتمامنا على التأكد من أن الصراع الدائر الآن في غزة لن يمتد إلى أماكن أخرى مشيرا الى انه "كان هذا هو محور تركيزنا منذ 7 أكتوبر الماضي ولا يزال الى اليوم".
وقال ان "هذا يجعل من المهم بشكل خاص أن نرد عندما نرى شيئا يحدث مثل الاعتداءات من جانب الحوثيين والتي لا تزال تتكرر وتستهدف الشحن في البحر الأحمر" لافتا الى انه "قد وقعت مئات الهجمات منذ نوفمبر على الشحن في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 40 دولة مرتبطة بسفن مع 40 دولة مختلفة".
واشار الى انه "قد حدث أكبر هجوم – بالطائرات بدون طيار وبالصواريخ – بالأمس فقط وقد ساعدت إيران هذه الهجمات وشجعتها بتوفير التكنولوجيا والمعدات والاستخبارات والمعلومات وهي تؤثر بشكل فعلي على حياة الناس".
ورأى "أننا نتحدث عن مفاهيم مثل حرية الملاحة وأهمية التمسك بها وأنا أعلم أن هذا يمكن أن يبدو مجردا بعض الشيء لكنه يعني شيئا حقيقيا جدا في حياة الناس".
واوضح ان "ما حدث بسبب هذه الهجمات الحوثية ضد الشحن التجاري هو أن آلاف السفن اضطرت إلى تحويل مسارها واتخاذ طرق أطول ودفع مبالغ أكبر مقابل التأمين وهذا يترجم إلى ارتفاع الأسعار على الناس مقابل كل شيء من الوقود إلى الأدوية إلى الغذاء فضلا عن تعيطل سلاسل التوريد وبالتالي يكون له تأثير حقيقي على الناس في جميع أنحاء العالم بحياتهم اليومية".
ولفت الى "اننا نعرف كل شيء عن الرهائن في غزة في حين أن الحوثيين أخذوا أكثر من 25 رهينة من السفن التي احتجزوها منذ هذا الخريف لذلك كل هذا اقتضى منا الرد".
وتابع قائلا "لقد شكلنا تحالف عملية (حارس الازدهار) مع أكثر من 20 دولة بما في ذلك البحرين لبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على حرية الملاحة وحرية الشحن في البحر الأحمر".
وذكر أن "الواقع هو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – وهما الدولتان المشاركتان في تحالف (حارس الازدهار) استجابتا بفعالية للهجمات التي وقعت بالأمس فقط ولدينا أيضا نحو 20 دولة تضافرت وأوضحت أنه إذا استمرت هذه الهجمات كما كانت بالأمس فستكون لها عواقب".
وقال بلينكن "مرة أخرى هذا يمثل تهديدا واضحا لمصالح الدول حول العالم ومن المهم أن يتكاتف المجتمع الدولي ويستجيب لذلك".
وكشف عن "أننا تحدثنا أيضا هنا في البحرين بالطبع عن الصراع في غزة وناقشنا الجهود الجارية لمحاولة التأكد من أن المدنيين يتمتعون بحماية أفضل وأننا نحصل على المساعدة الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إليها وفي الوقت نفسه التأكد من أن إسرائيل يمكن أن تنجح في ضمان قدر استطاعتها أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".
وختم بلينكن تصريحه بالقول "ركزنا أيضا على اليوم التالي لهذا الصراع في غزة وعلى العمل المهم الذي يجب القيام به لمساعدة غزة في الوقوف على قدميها مرة أخرى إضافة إلى الجهود التي من الواضح أن الدول في جميع أنحاء المنطقة مستعدة لبذلها بناء على الرحلة التي قمنا بها هذا الأسبوع لجمع الدول معا ودمج المنطقة والقيام بذلك بطريقة توفر لإسرائيل الأمن وتوفر أيضا مسارا للفلسطينيين يفضي إلى دولة خاصة بهم". (النهاية)
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