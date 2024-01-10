اجتماع أمريكي صيني يركز على محاربة المخدرات غير المشروعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- عقد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس اليوم الأربعاء اجتماعا افتراضيا مع وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ شارك فيه مسؤولون كبار في وكالات فيدرالية أمريكية منها مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدارة مكافحة المخدرات.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن الاجتماع ناقش "أهمية التعاون في قضايا إنفاذ القانون الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التدفق غير المشروع للمخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل من خلال زيادة تبادل المعلومات وتعزيز معايير الصادرات الكيميائية".
وشدد الوزير مايوركاس خلال الاجتماع على "أهمية استخدام الزخم الناتج عن اجتماع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن في نوفمبر مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات".
وكان رئيسا البلدين قد رحبا في نوفمبر الماضي "باستئناف التعاون الثنائي بشأن قضايا مكافحة المخدرات بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل للتواصل المستمر وتنسيق إنفاذ القانون بين البلدين".
واتفق المشاركون في اجتماع الوزيرين الأمريكي والصيني على "الخطوات الأولية لاستئناف التعاون (الثنائي بشأن قضايا مكافحة المخدرات) وأعربوا عن عزمهم على إطلاق مجموعة العمل في الأسابيع المقبلة".
وأعرب مايوركاس عن ثقته في أن تعزيز التعاون سيؤدي إلى نتائج ملموسة لكلا البلدين في الحرب العالمية ضد المخدرات غير المشروعة.
ويشكل موضوع التصدي للمخدرات وخاصة تهريبها عبر الحدود الأمريكية - المكسيسكة أحد النقاط الرئيسية التي تسعى الولايات المتحدة إلى التعاون حولها مع الصين. (النهاية)
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