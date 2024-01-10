Thursday, 11 January 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع أمريكي صيني يركز على محاربة المخدرات غير المشروعة

1/10/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- عقد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس اليوم الأربعاء اجتماعا افتراضيا مع وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ شارك فيه مسؤولون كبار في وكالات فيدرالية أمريكية منها مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدارة مكافحة المخدرات.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن الاجتماع ناقش "أهمية التعاون في قضايا إنفاذ القانون الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التدفق غير المشروع للمخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل من خلال زيادة تبادل المعلومات وتعزيز معايير الصادرات الكيميائية".
وشدد الوزير مايوركاس خلال الاجتماع على "أهمية استخدام الزخم الناتج عن اجتماع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن في نوفمبر مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات".
وكان رئيسا البلدين قد رحبا في نوفمبر الماضي "باستئناف التعاون الثنائي بشأن قضايا مكافحة المخدرات بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل للتواصل المستمر وتنسيق إنفاذ القانون بين البلدين".
واتفق المشاركون في اجتماع الوزيرين الأمريكي والصيني على "الخطوات الأولية لاستئناف التعاون (الثنائي بشأن قضايا مكافحة المخدرات) وأعربوا عن عزمهم على إطلاق مجموعة العمل في الأسابيع المقبلة".
وأعرب مايوركاس عن ثقته في أن تعزيز التعاون سيؤدي إلى نتائج ملموسة لكلا البلدين في الحرب العالمية ضد المخدرات غير المشروعة.
ويشكل موضوع التصدي للمخدرات وخاصة تهريبها عبر الحدود الأمريكية - المكسيسكة أحد النقاط الرئيسية التي تسعى الولايات المتحدة إلى التعاون حولها مع الصين. (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN10012024000071011013ID1107707195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث